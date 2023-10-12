В Киеве появился яркий мурал, посвященный важной теме: фото

Стенопись появилась на фасаде дома Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА.

В Киеве нарисовали новый мурал, посвященный борьбе с домашним насилием. Фото мурала обнародовало Управление туризма и продвижения КГГА в Facebook.

Стенопись появилась на фасаде дома Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА, расположенного по ул. Якуба Коласа, 6а.

На рисунке изображена женщина в красном платье, возле которой на коленях стоит рыцарь. Картина изображает освобождение женщины от тирана. Ее решение уйти от насильника отождествляется с победой королевы в шахматах.

Напомним, жители Киева призывают разработать механизм утверждения муралов в городе.

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