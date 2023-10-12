У Києві з’явився яскравий мурал, присвячений важливій темі: фото

Стінопис з'явився на фасаді будинку Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА.

У Києві намалювали новий мурал, який присвячений боротьбі з домашнім насильством. Фото муралу оприлюднило Управління туризму та промоцій КМДА в Facebook.

Стінопис з'явився на фасаді будинку Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, розташованого на вул. Якуба Коласа, 6а.

На малюнку зображена жінка у червоній сукні, біля якої на колінах стоїть лицар. Картина змальовує звільнення жінки від тирана. Її рішення піти від насильника ототожнюється з перемогою королеви на шахах.

Нагадаємо, жителі Києва закликають розробити механізм затвердження муралів у місті.

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