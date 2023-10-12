Як отримати відомості про доходи у смартфоні: алгоритм дій

Державна податкова служба України повідомила, що відомості про доходи можна отримати у смартфоні всього за 5 хвилин. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Як це працює?
- Необхідно завантажити застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play;
- ідентифікуватися онлайн з використанням файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;
- обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» у розділі «Послуги»;
- вказати необхідний період, за який бажаєте отримати відомості;
- отримати результат за 5 хвилин.
Раніше ми писали, що ДПС запустила застосунок «Моя податкова» для смартфонів – які функції доступні.
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