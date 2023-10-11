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Водіям нагадали про необхідність заміни літньої гуми на зимову

23:59, 11 жовтня 2023
«Перевзуватися» потрібно тоді, коли середньодобова температура опуститься нижче +7 градусів.
Водіям нагадали про необхідність заміни літньої гуми на зимову
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Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» нагадало водіям про необхідність заміни літньої гуми на зимову. Про це йдеться у пресслужбі КП.

«Для переходу на зимову гуму водії мають орієнтуватися на погоду, а вже з наступного тижня наближаються холодні дні.  «Перевзуватися» потрібно тоді, коли середньодобова температура опуститься нижче + 7 °. Від вчасної заміни гуми залежить безпека як ваша, так і інших учасників дорожнього руху», - сказано у повідомленні.

Зазначається що гуму треба змінити для того, аби зчеплення колес автомобіля з дорогою було стійким, від цього залежить маневреність автомобіля та безпечний рух у негоду (сніг, ожеледиця).

«Якщо водій не змінить літню гуму на зимню - транспортний засіб буде заносити на поворотах, колеса будуть пробуксовувати, а гальмівний шлях буде довшим», - додають у КП.

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