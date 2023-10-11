Водителям напомнили о необходимости замены летней резины на зимнюю

«Переобуться» нужно тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +7 градусов.

Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» напомнило водителям о необходимости замены летней резины на зимнюю. Об этом говорится в пресс-службе КП.

«Для перехода на зимнюю резину водители должны ориентироваться на погоду, а уже на следующей неделе приближаются холодные дни. «Переобуться» нужно тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +7°. От своевременной смены резины зависит безопасность как ваша, так и других участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что резину нужно сменить для того, чтобы сцепление колес автомобиля с дорогой было устойчивым, от этого зависит маневренность автомобиля и безопасное движение в непогоду (снег, гололед).

«Если водитель не сменит летнюю резину на зимнюю – транспортное средство будет заносить на поворотах, колеса будут пробуксовывать, а тормозной путь будет длиннее», – добавляют в КП

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