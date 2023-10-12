Как получить сведения о доходах в смартфоне: алгоритм действий

Получить сведения о доходах можно в мобильном приложении «Моя налоговая».

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что сведения о доходах можно получить в смартфоне всего за 5 минут. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Как это работает?

- Необходимо загрузить приложение «Моя налоговая» в App Store или Google Play;

- идентифицироваться онлайн с использованием файлового или облачного КЭП любого передатчика;

- выбрать «Получить сведения о суммах уплаченных доходов» в разделе «Услуги»;

- указать необходимый период, за который хотите получить сведения;

- получить результат через 5 минут.

Ранее сообщалось, что ГНС запустила приложение «Моя налоговая» для смартфонов – какие функции доступны.

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