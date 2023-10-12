Не «40 уколів у живіт»: як і коли вакцинуватися від сказу

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

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Сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки й коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни – потенційно можуть бути хворими на сказ.

Як запобігти сказу?

Вакцинувати домашніх тварин.

Триматися і тримати домашніх улюбленців якнайдалі від диких тварин.

Невідкладно звертатися за медичною допомогою після потенційного контакту з твариною до появи симптомів.

Що робити, якщо вас вкусив чи подряпав ссавець або на шкіру, чи слизову потрапила його слина?

Добре (щонайменше упродовж 10 хвилин) промивайте місце ураження проточною водою із господарським милом.

Якнайшвидше зверніться до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

Про «40 уколів в живіт» не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.

«Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення», - зазначили у МОЗ.

Кому варто вакцинуватися від сказу профілактично?

Люди, які багато контактують з тваринами (ветеринари, мисливці, лісники, зооволонтери тощо), мають завчасно вакцинуватися проти сказу та постійно робити бустерні щеплення проти нього згідно з графіком.

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