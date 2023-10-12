В Киеве на улице Николая Юнкерова закроют движение транспорта

В течение дня будет закрыто движение транспорта.

Изображение: freepik.com

В Киеве в четверг, 12 октября, в течение дня на улице Николая Юнкерова будет закрыто движение транспорта.

Как отметили в КГГА, в частности, движение перекроют от третьей до пятой линии улицы в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Граждан просят заранее планировать маршруты.

Также мы писали, что в Киеве продолжили ремонтные работы на Северном мосту в направлении Почайной.

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