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Чи означає рух до ЄС підвищення цін на електроенергію до рівня країн ЄС, пояснив голова НКРЕКП

11:35, 17 листопада 2023
Чи будуть переглядатися тарифи на воду та електроенергію для населення в рамках європейської інтеграції, - відповідь очільника НКРЕКП.
Чи означає рух до ЄС підвищення цін на електроенергію до рівня країн ЄС, пояснив голова НКРЕКП
Джерело фото: УП
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Як відомо, у червні 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів. Водночас Володимир Зеленський висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у період воєнного стану, тож, НКРЕКП скасувала це рішення.

Костянтин Ущаповський, який керує Комісією з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в інтерв’ю УП пояснив, що для нього особисто, «якби не було в країні воєнного стану і такої посади як Верховний Головнокомандувач, ніщо б не сподвигло змінити своє рішення». 

«Однак під час війни, під час того, що ми можемо отримати дуже серйозні наслідки, ми порадилися в комісії з усіма членами після публічного виступу Президента і це було наше колективне усвідомлене рішення.

Ми розуміємо всі наслідки і можливі питання, у тому числі з боку наших західних партнерів. Якби війни не було, такого б не могло статися», зазначив він.

Разом з тим, рух до ЄС передбачає підвищення тарифів для населення до рівня країн ЄС.

Стосовно електроенергії, вартість якої для населення наразі 2,64 гривні за кіловат-годину, то, за словами Ущаповського, реальний ринковий тариф на електроенергію для населення становить 5,5-5,8 гривні за кіловат-годину.

Хоча, за його словами, мають бути запобіжники, щоб не постраждали незахищені верстви населення, і до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів, однак після цього з 1 січня необхідно робити розрахунки.

«Думаю, ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення», зазначив він.

На питання стосовно того, що об’єднання енергетичних ринків з ЄС означає підвищення цін на електроенергію до рівня країн ЄС, Костянтин Ущаповський зазначив:

«Тоді люди повинні дати собі одну відповідь. Якщо ми обрали європейський шлях, ми, мабуть, вибрали шлях до покращення добробуту. Не може бути так, що на одній території в енергетичному комплексі працюють ринкові правила, а в комплексі оплати праці – інші правила. Так економіка не працює.

Тому рух в ЄС – це комплекс реформ: енергетика, соціальна сфера. Не може бути, що ми зайшли туди тільки енергетикою, об’єднали ринки, прибрали прайс-кепи і в нас ціна на електроенергію стала, як у ЄС. І що нам скажуть люди? Люди вимагатимуть паралельний шлях соціальної політики держави в цьому напрямку, щоб вони могли сплачувати ці тарифи. Не може бути руху в ЄС тільки в енергетиці, це нонсенс».

Автор: Наталя Мамченко

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