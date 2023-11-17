Означает ли движение в ЕС повышение цен на электроэнергию до уровня стран ЕС, пояснил глава НКРЭКУ

Будут ли пересматриваться тарифы на воду и электроэнергию для населения в рамках европейской интеграции, - ответ главы НКРЭКУ.

Источник фото: УП

Как известно, в июне 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду для 33 водоканалов. В то же время Владимир Зеленский высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в период военного положения, поэтому НКРЭКУ отменила это решение.

Константин Ущаповский, руководящий Комиссией по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в интервью УП объяснил, что для него лично, «если бы не было в стране военного положения и такой должности как Верховный Главнокомандующий, ничто бы не подвигло изменить свое решение».

«Однако во время войны, во время того, что мы можем получить очень серьезные последствия, мы посовещались в комиссии со всеми членами после публичного выступления Президента и это было наше осознанное коллективное решение.

Мы понимаем все последствия и возможные вопросы, включая наших западных партнеров. Если бы войны не было, такого не могло произойти», отметил он.

Вместе с тем движение в ЕС предполагает повышение тарифов для населения до уровня стран ЕС.

Что касается электроэнергии, стоимость которой для населения сейчас 2,64 гривны за киловатт-час, то, по словам Ущаповского, реальный рыночный тариф на электроэнергию для населения составляет 5,5-5,8 гривны за киловатт-час.

Хотя, по его словам, должны быть предохранители, чтобы не пострадали незащищенные слои населения, и до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов, однако после этого с 1 января необходимо производить расчеты.

«Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения», - отметил он.

На вопрос о том, что объединение энергетических рынков с ЕС означает повышение цен на электроэнергию до уровня стран ЕС, Константин Ущаповский отметил:

«Тогда люди должны дать себе один ответ. Если мы выбрали европейский путь, мы, вероятно, выбрали путь к улучшению благосостояния. Не может быть так, что на одной территории в энергетическом комплексе работают рыночные правила, а в комплексе оплаты труда – другие правила. Так экономика не работает.

Поэтому движение в ЕС – это комплекс реформ: энергетика, социальная сфера. Не может быть, что мы зашли туда только энергетикой, объединили рынки, убрали прайс-кепы и у нас цена электроэнергии стала, как в ЕС. И что скажут нам люди? Люди потребуют параллельный путь социальной политики государства в этом направлении, чтобы они могли платить эти тарифы. Не может быть движения в ЕС только в энергетике, это нонсенс».

Автор: Наталья Мамченко

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