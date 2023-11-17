Резерв работников для работы на ДОТ: нарабатывается механизм электронных судейских досье

ВККС совместно с ГСА и ВСП планируют создание отдельного кадрового резерва судей и работников суда для работы на деоккупированных территориях.

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук во время совещания подчеркнула, что нужно приложить усилия, чтобы сформировать резерв работников правоохранительных и судебных органов для работы на деоккупированных территориях.

Как пишут в Минреинтеграции, на этом она подчеркнула во время совещания по вопросам создания резерва работников для работы на ДОТ.

По словам Верещук, каждый орган, который будет работать на ДОТ, должен сформировать свою стратегию деоккупации, а также план ее реализации. Ведь как только эти территории будут деоккупированы, нужно сразу создать там инфраструктуру для своевременного восстановления государственной власти и реинтеграции населения.

В Министерстве внутренних дел уже утвержден план основных мер, направленных на возобновление работы на ДОТ. Так, Национальная полиция будет обеспечивать штатную численность на таких территориях путем внутреннего перераспределения.

В свою очередь Офис Генерального прокурора работает над формированием плана действий, который поможет оперативно возобновить работу правоохранительных органов на ДОТ.

Высшая квалификационная комиссия судей совместно с Государственной судебной администрацией и Высшим советом правосудия планируют создание отдельного кадрового резерва судей и работников суда для работы на деоккупированных территориях.

«Участники заседания также отметили, на том, что следует усовершенствовать судебную карту Украины и ввести дополнительные цифровые продукты для ускорения и улучшения кадровых процедур. В частности, в настоящее время нарабатывается механизм электронных судейских досье. Такое нововведение позволило бі кандидатам на должность судьи подавать документы в цифровом формате», - рассказали в Минреинтеграции.

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