Резерв працівників для роботи на ДОТ: напрацьовується механізм електронних суддівських досьє

ВККС спільно з ДСА та ВРП планують створення окремого кадрового резерву суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.

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Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради зазначила, що потрібно докласти зусиль, щоб сформувати резерв працівників правоохоронних та судових органів для роботи на деокупованих територіях.

Як пишуть у Мінреінтеграції, на цьому вона наголосила під час наради з питань створення резерву працівників для роботи на ДОТ.

За словами Верещук, кожен орган, який працюватиме на ДОТ, має сформувати свою стратегію деокупації, а також план її реалізації. Адже як тільки ці території будуть деокуповані, потрібно буде відразу створити там інфраструктуру для своєчасного відновлення державної влади й реінтеграції населення.

У Міністерстві внутрішніх справ уже затверджено план основних заходів, спрямованих на відновлення роботи на ДОТ. Так, Національна поліція забезпечуватиме штатну чисельність на таких територіях шляхом внутрішнього перерозподілу.

Своєю чергою Офіс Генерального прокурора наразі працює над формуванням плану дій, який допоможе оперативно відновити роботу правоохоронних органів на ДОТ.

Вища кваліфікаційна комісія суддів спільно з Державною судовою адміністрацією та Вищою радою правосуддя планують створення окремого кадрового резерву суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.

«Учасники засідання також наголосили на тому, що варто удосконалити судову мапу України й запровадити додаткові цифрові продукти для пришвидшення та покращення кадрових процедур. Зокрема, наразі напрацьовується механізм електронних суддівських досьє. Таке нововведення дозволило б кандидатам на посаду судді подавати документи у цифровому форматі», - розповіли у Мінреінтеграції.

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