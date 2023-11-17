Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Резерв працівників для роботи на ДОТ: напрацьовується механізм електронних суддівських досьє

15:08, 17 листопада 2023
ВККС спільно з ДСА та ВРП планують створення окремого кадрового резерву суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.
Резерв працівників для роботи на ДОТ: напрацьовується механізм електронних суддівських досьє
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради зазначила, що потрібно докласти зусиль, щоб сформувати резерв працівників правоохоронних та судових органів для роботи на деокупованих територіях.

Як пишуть у Мінреінтеграції, на цьому вона наголосила під час наради з питань створення резерву працівників для роботи на ДОТ.

За словами Верещук, кожен орган, який працюватиме на ДОТ, має сформувати свою стратегію деокупації, а також план її реалізації. Адже як тільки ці території будуть деокуповані, потрібно буде відразу створити там інфраструктуру для своєчасного відновлення державної влади й реінтеграції населення.

У Міністерстві внутрішніх справ уже затверджено план основних заходів, спрямованих на відновлення роботи на ДОТ. Так, Національна поліція забезпечуватиме штатну чисельність на таких територіях шляхом внутрішнього перерозподілу.

Своєю чергою Офіс Генерального прокурора наразі працює над формуванням плану дій, який допоможе оперативно відновити роботу правоохоронних органів на ДОТ.

Вища кваліфікаційна комісія суддів спільно з Державною судовою адміністрацією та Вищою радою правосуддя планують створення окремого кадрового резерву суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.

«Учасники засідання також наголосили на тому, що варто удосконалити судову мапу України й запровадити додаткові цифрові продукти для пришвидшення та покращення кадрових процедур. Зокрема, наразі напрацьовується механізм електронних суддівських досьє. Таке нововведення дозволило б кандидатам на посаду судді подавати документи у цифровому форматі», - розповіли у Мінреінтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро