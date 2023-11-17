Розкрадання 9,5 тисяч літрів пального для військових: експосадовцю повідомлено про підозру

Експосадовець використав у власних цілях талони на 9,5 тисяч літрів пального нібито для передачі військовим.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Колишньому першому заступнику директора КП УЗН Подільського району столиці пред'явлено підозру у зловживанні службовим становищем та розкраданні 9,5 тисяч літрів пального для військових. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За відомостями слідства, у перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України в березні 2022 року, підозрюваний вилучив з сейфу талони на 9,5 тисяч літрів пального, яке, за його заявою, було призначене для передачі військовим. Однак, насправді він самостійно розпорядився цим пальним, вчинивши фальсифікацію актів передачі паливно-мастильних матеріалів військовій частині.

Згідно експертних висновків, збитки в КП УЗН Подільського району міста Києва складають близько 230 тисяч гривень через неправомірні дії підозрюваного.

Слідство у цій справі триває.

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