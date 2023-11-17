Хищение 9,5 тысяч литров топлива для военных: экс-чиновнику сообщено о подозрении

Экс-чиновник использовал в собственных целях талоны на 9,5 тысяч литров топлива якобы для передачи военным.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Бывшему первому заместителю директора КП СЗН Подольского района столицы предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и хищении 9,5 тысяч литров топлива для военных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По сведениям следствия, в первые дни полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины в марте 2022 года, подозреваемый изъял из сейфа талоны на 9,5 тысяч литров топлива, которое, по его заявлению, было предназначено для передачи военным. Однако, на самом деле он самостоятельно распорядился этим топливом, совершив фальсификацию актов передачи горюче-смазочных материалов воинской части.

Согласно экспертным заключениям, убытки в КП УЗН Подольского района города Киева составляют около 230 тысяч гривен из-за неправомерных действий подозреваемого.

Следствие по этому делу продолжается.

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