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Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

16:12, 18 грудня 2023
Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.
Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА
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У Державній судовій адміністрації розповіли про стан речей із виплатою суддівської винагороди суддям, які є діючими військовослужбовцями.

Як повідомив 12 грудня в. о. голови ДСА Максим Пампура, станом на грудень 2023 року на військову службу всього було мобілізовано 54 судді.

На даний час на військовій службі знаходиться 51 суддя, а ще троє суддів були офіційно демобілізовані.

З 51 судді-військовослужбовця суддівську винагороду отримують лише 5 суддів.

Один мобілізований суддя отримує суддівську винагороду за рішенням суду, а ще четверо суддів – на підставі рішення Ради суддів України.

За даними ДСА та РСУ, на розгляді суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду вже тривалий час перебувають дві справи за позовами мобілізованих суддів до органів ДСА щодо відновлення виплати суддівської винагороди.

Справа № 1 – це справа за позовом мобілізованого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Олексія Майданнікова. У КАС ВС зазначена справа знаходиться на розгляді колегії суддів: Вікторія Мацедонська (головуюча), Ольга Кашпур, Мирослава Білак.

Справа № 2 – це справа за позовом мобілізованого судді Тернопільського міськрайонного суду Олега Холяви. У КАС ВС зазначена справа знаходиться на розгляді колегії суддів: Олеся Радишевська (головуюча), Жанна Мельник-Томенко, Андрій Жук.

«Рішення РСУ є обов’язковим для виконання органами суддівського самоврядування, але при всій повазі, вони не є обов’язковими для виконання державним органом. Ми маємо надію, що питання виплат буде вирішено Верховним Судом», - розповів Максим Пампура членам Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що проблема з отриманням суддями-військовослужбовцями суддівської винагороди винила влітку 2022 року, після того як Верховна Рада 1 липня ухвалила закон № 7251 (набрав чинності з 19 липня 2022 року), який передбачав своєрідну «оптимізацію трудових відносин» між мобілізованими та їх попередніми роботодавцями.

Згідно до норм закону, за мобілізованими громадянами залишилися лише їх попередні місця роботи та посади, але не середній заробіток за місяць.

У випадку з мобілізованими суддями, ТУ ДСА, а також бухгалтерії суддів з моменту вступу закону у силу, припинили виплату суддівської винагороди. Відтак, судді-військовослужбовці отримують лише стандартне грошеве забезпечення військовослужбовця, яке нерідко значно менше, ніж суддівська винагорода.

5 серпня 2022 року Рада суддів України зазначила, що такий підхід фактично порушує гарантії суддівської незалежності, а відтак розпорядники бюджетних коштів органів судової влади, повинні враховувати, що судді, увільнені від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації мають отримувати суддівську винагорода та передбачені законом доплати до посадового окладу.

Втім, у ДСА як тоді, так і зараз вирішили дочекатися вирішення проблемної ситуації в судовому порядку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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