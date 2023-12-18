Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

Решение Совета судей об обязательной выплате судейского вознаграждения мобилизованным судьям в ГСА пока решили не выполнять и дождаться решения Верховного Суда.

В Государственной судебной администрации рассказали о положении вещей с выплатой судейского вознаграждения судьям, являющимся действующими военнослужащими.

Как сообщил 12 декабря и. о. главы ГСА Максим Пампура, по состоянию на декабрь 2023 года на военную службу всего было мобилизовано 54 судьи.

В настоящее время на военной службе находится 51 судья, а еще трое судей были официально демобилизованы.

Из 51 судьи-военнослужащего судейское вознаграждение получают только 5 судей.

Один мобилизованный судья получает судейское вознаграждение по решению суда, а еще четверо судей – на основании решения Совета судей Украины.

По данным ГСА и ССУ, на рассмотрении судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда уже длительное время находятся два дела по искам мобилизованных судей к органам ГСА относительно возобновления выплаты судейского вознаграждения.

Дело №1 – это дело по иску мобилизованного судьи Ленинского районного суда города Кировограда Алексея Майданникова. В КАС ВС указанное дело находится на рассмотрении коллегии судей: Виктория Мацедонская (председательствующая), Ольга Кашпур, Мирослава Билак.

Дело №2 – это дело по иску мобилизованного судьи Тернопольского горрайонного суда Олега Холявы. В КАС ВС указанное дело находится на рассмотрении коллегии судей: Олеся Радышевская (председатель), Жанна Мельник-Томенко, Андрей Жук.

«Решение ССУ обязательно для выполнения органами судейского самоуправления, но при всем уважении, они не являются обязательными для выполнения государственным органом. Мы надеемся, что вопрос выплат будет решен Верховным Судом», - рассказал Максим Пампура членам Высшего совета правосудия.

Напомним, что проблема с получением судьями-военнослужащими судейского вознаграждения возникла летом 2022 года, после того как Верховная Рада 1 июля приняла закон № 7251 (вступил в силу с 19 июля 2022 года), предусматривавший своеобразную «оптимизацию трудовых отношений» между мобилизованным и прежними работодателями.

Согласно нормам закона, за мобилизованными гражданами остались только их предыдущие места работы и должности, но не средний заработок за месяц.

В случае с мобилизованными судьями, ТУ ГСА, а также бухгалтерии судов, с момента вступления закона в силу прекратили выплату судейского вознаграждения. Таким образом, судьи-военнослужащие получают лишь стандартное денежное довольствие военнослужащего, которое нередко значительно меньше, чем судейское вознаграждение.

5 августа 2022 года Совет судей Украины отметил, что такой подход фактически нарушает гарантии судейской независимости. Следовательно, распорядители бюджетных средств органов судебной власти должны учитывать, что судьи, освобожденные от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия в связи с призывом на военную службу по мобилизации, обязаны получать судейское вознаграждение и предусмотренные законом доплаты к должностному окладу.

Впрочем, в ГСА как тогда, так и сейчас, решили дождаться решения проблемы в судебном порядке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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