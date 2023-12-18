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  1. В Украине

Возобновление сроков погашения налоговых векселей: что следует знать

21:09, 18 декабря 2023
С 1 августа возобновлено течение сроков погашения налоговых векселей по акцизу, срок уплаты которых приходится на время войны.
Возобновление сроков погашения налоговых векселей: что следует знать
Источник фото: od.tax.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы напоминает налогоплательщикам о важных изменениях в Налоговом кодексе Украины, связанных с прекращением действия норм, касающихся остановки течения сроков. Изменения касаются течения сроков погашения налоговых векселей, регламентированных законодательством.

Закон Украины от 30 июня 2023 №3219-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" (далее - Закон №3219-ІХ) прекратил действие определенных норм, которые определяли остановку течения сроков, предусмотренных Налоговым кодексом Украины. Этот аспект касается сроков уплаты акцизного налога и применяется с 1 августа 2023 года.

По этому Закону восстанавливается течение сроков погашения налоговых векселей. Налоговый вексель, который является обеспечением выполнения обязательства уплатить сумму акцизного налога, учитывая эти изменения, должен быть погашен в установленный срок. В соответствии с Налоговым кодексом Украины, такой налоговый вексель подается в контролирующий орган.

Основные аспекты налогообложения алкогольных напитков определены статьей 225 Налогового кодекса Украины, которая предусматривает выдачу налогового векселя как гарантии выполнения обязательств налогоплательщика по акцизному налогу. Сумма налога для погашения такого векселя определяется учитывая фактическое полученное количество спирта и другие показатели, определенные соответствующими документами.

Эти изменения в законодательстве открывают возможность налогоплательщикам, которые способны своевременно выполнять налоговые обязательства, снова восстановить течение сроков погашения налоговых векселей по акцизному налогу. Восстановление этих сроков предусматривает учет определенных условий и обстоятельств, определенных законодательством Украины в этой сфере.

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