В ГПСУ предупредили об акции протеста на подъездных путях к пункту пропуска «Дорогуск – Ягодин»

Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В понедельник, 18 декабря, после 15.00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска «Дорогуск – Ягодин». Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информация о начале акции протеста поступила от Пограничного караула Республики Польша.

В ГПСУ сообщают, что организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов, пишут в ГПСУ.

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