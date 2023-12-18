У ДПСУ попередили про акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин»

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У понеділок, 18 грудня, після 15:00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Як повідомили у Державній прикордонній службі України, інформація про початок акції протесту надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

У ДПСУ повідомляють, що організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Окрім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів, пишуть в ДПСУ.

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