Спрощена система оподаткування для адвокатського бюро: що варто знати

У НААУ наголосили, що адвокатське бюро може бути платником єдиного податку лише третьої групи.

В Україні є дві основні системи оподаткування юридичних осіб: загальна (платник податку на прибуток та ПДВ або без такого) та спрощена (платники єдиного податку з ПДВ або без такого). Остання зазвичай найбільше підходить для адвокатського бюро. Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Зазначається, що при поданні документів про реєстрацію юридичної особи АБ може в заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (форма №2) на додатковій сторінці 9, зазначити відомості про обрання системи оподаткування – спрощена (єдиний податок третя група, обрати ставку податку у %), зазначити місце провадження господарської діяльності, а також визначити бажану дату добровільної реєстрації платником податку на додану вартість (до досягнення обсягу реалізації в 1 млн грн). Порядок обрання та застосування спрощеної системи оподаткування зі сплатою єдиного податку встановлено розділом XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України.

У НААУ наголосили, що у разі якщо під час подання документів для державної реєстрації АБ не зазначило відомості про обрання спрощеної системи оподаткування, таке АБ буде зареєстроване як платник податків на загальних умовах (платник податку на прибуток). У подальшому для обрання спрощеної системи оподаткування слід подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 №308.

"Відповідно до абз. другого пп. 298.1.2 ПК, зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Перехід на спрощену систему оподаткування з обранням ставки єдиного податку можна здійснити на початку будь-якого кварталу, проте лише один раз на рік", - йдеться у повідомленні.

НААУ інформує, що з урахуванням чинної редакції статті 293 ПК, адвокатське бюро може бути платником єдиного податку лише третьої групи. Для третьої групи платників єдиного податку встановлені наступні ставки:

3% від доходу – у разі сплати ПДВ на загальних підставах;

5% від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (більш зручна та проста у розумінні).

Звітний період для платників єдиного податку третьої групи – календарний квартал.

Строк подачі звітності – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Строк сплати єдиного податку – протягом 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

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