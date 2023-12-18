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  1. В Україні

Поновлення строків погашення податкових векселів: що варто знати

21:09, 18 грудня 2023
З 1 серпня відновлено перебіг строків погашення податкових векселів з акцизу, термін сплати яких припадає на час війни.
Поновлення строків погашення податкових векселів: що варто знати
Джерело фото: od.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби нагадує платникам податків про важливі зміни у Податковому кодексі України, пов’язані із припиненням дії норм, що стосувалися зупинки перебігу строків. Зміни стосуються перебігу строків погашення податкових векселів, регламентованих законодавством.

Закон України від 30 червня 2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон №3219-ІХ) припинив дію певних норм, які визначали зупинку перебігу строків, передбачених Податковим кодексом України. Цей аспект стосується строків сплати акцизного податку і застосовується з 1 серпня 2023 року.

За цим Законом відновлюється перебіг строків погашення податкових векселів. Податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання сплатити суму акцизного податку, враховуючи ці зміни, має бути погашений у встановлений строк. Відповідно до Податкового кодексу України, такий податковий вексель подається до контролюючого органу.

Основні аспекти оподаткування алкогольних напоїв визначені статтею 225 Податкового кодексу України, яка передбачає видання податкового векселя як гарантії виконання зобов’язань платника податку щодо акцизного податку. Сума податку для погашення такого векселя визначається враховуючи фактичну отриману кількість спирту та інші показники, що визначені відповідними документами.

Ці зміни в законодавстві відкривають можливість платникам податків, які здатні своєчасно виконувати податкові зобов’язання, знову відновити перебіг строків погашення податкових векселів щодо акцизного податку. Відновлення цих строків передбачає врахування певних умов та обставин, що визначені законодавством України у цій сфері.

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