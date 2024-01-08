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Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

14:41, 8 січня 2024
Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.
Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку
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Святошинський районний суд Києва розглянув протокол за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) Кодексу про адміністративні правопорушення, який столичні патрульні поліцейські склали щодо мешканця Києва.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, увечері 20 жовтня 2023 року на вул. Туполєва поліцейські зупинили автомобіль Tesla Model X.

Поліцейські зазначили, що водій Tesla не виконав законну вимогу про зупинку автомобіля, подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору та спеціального звукового сигналу, та продовжив рух.

Внаслідок зазначених дій водія Tesla, патрульні поліцейські були змушені вдатися до переслідування автомобіля правопорушника і примусово заблоковувати рух Tesla.

Втім, водій Tesla свою провину не визнав. У судовому засіданні киянин розповів, що 20 жовтня він їхав по крайній праві смузі по вул. Туполєва зі швидкістю приблизно 50 км/год. В автомобілі Tesla також перебувала дружина водія та троє дітей.

Водій повідомив, що Правила дорожнього руху він не порушував, жодних звукових сигналів не чув, також не бачив, щоб поліцейські переслідували саме його автомобіль. Відтак, на думку водія, він не вчинив правопорушення, а складений щодо нього протокол є незаконним.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що:

по-перше, з відеозаписів з нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівників поліції, які містяться на диску долученому до протоколу, не вбачається, що працівники поліції взагалі здійснювали вимогу про зупинку автомобіля «Tesla Modev Х» 20 жовтня 2023 року, подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору та спеціального звукового сигналу, а також здійснювали його переслідування.

по-друге, до протоколу про порушення ПДР не долучено відеозапису з системи відеомоніторингу «Безпечне місто», яка могла б прояснити ситуацію з водієм Tesla.

З метою забезпечення об’єктивного розгляду справи суд 23 листопада самостійно звернувся до столичного Управління патрульної поліції щодо надання відеозапису інциденту з камер системи «Безпечне місто».

Однак 4 грудня поліція повідомила суду, що надати відеозапис з камер системи «Безпечне місто» немає можливості, оскільки відеозаписи зберігаються в термін до 30 календарних днів.

Відтак, суд дійшов висновку про неможливість встановити сам факт вчинення адміністративного правопорушення водієм автомобіля Tesla.

У підсумку, 19 грудня 2023 року суд закрив справу про адміністративне правопорушення у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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