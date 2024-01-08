Водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль – позиция суда относительно невыполненияя водителями требований об остановке

Суд указал, какие доказательства должна предоставить полиция, если обвиняет водителя в нежелании остановиться по требованию патрульных.

Святошинский районный суд Киева рассмотрел протокол по ст. 122-2 (неисполнение водителями требований об остановке) Кодекса об административных правонарушениях, который столичные патрульные полицейские составили в отношении жителя Киева.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, вечером 20 октября 2023 года на ул. Туполева полицейские остановили автомобиль Tesla Model X.

Полицейские отметили, что водитель Tesla не выполнил законное требование об остановке автомобиля, поданное с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета и специального звукового сигнала, и продолжил движение.

В результате указанных действий водителя Tesla, патрульные полицейские были вынуждены прибегнуть к преследованию автомобиля правонарушителя и принудительно заблокировать движение Tesla.

Впрочем, водитель Tesla свою вину не признал. В судебном заседании киевлянин рассказал, что 20 октября он ехал по крайней правой полосе по ул. Туполева со скоростью примерно 50 км/ч. В автомобиле Tesla также находилась жена водителя и трое детей.

Водитель сообщил, что ПДД он не нарушал, никаких звуковых сигналов он не слышал, также не видел, чтобы полицейские преследовали именно его автомобиль. Следовательно, по мнению водителя, он не совершил правонарушения, а составленный в его отношении протокол, является незаконным.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что:

во-первых, из видеозаписей с нагрудных видеокамер (видеорегистраторов) сотрудников полиции, содержащихся на диске, добавленном к протоколу, не усматривается, что сотрудники полиции вообще требовали остановиться от автомобиля «Tesla Modev Х» 20 октября 2023 года, с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета и специального звукового сигнала, а также осуществляли его преследование.

во-вторых, в протокол о нарушении ПДД не включена видеозапись из системы видеомониторинга «Безопасный город», которая могла бы прояснить ситуацию с водителем Tesla.

В целях обеспечения объективного рассмотрения дела суд 23 ноября самостоятельно обратился в столичное Управление патрульной полиции с просьбой предоставить видеозапись инцидента с камер системы «Безопасный город».

Однако 4 декабря полиция сообщила суду, что предоставить видеозапись с камер системы "Безопасный город" нет возможности, поскольку видеозаписи хранятся в срок до 30 календарных дней.

В результате суд пришел к выводу о невозможности установить сам факт совершения административного правонарушения водителем автомобиля Tesla.

В итоге, 19 декабря 2023 года суд закрыл дело об административном правонарушении в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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