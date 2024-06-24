Пов’язаність нещасного випадку з поліцейським із виконанням службових обов’язків – Верховний Суд висловив позицію

Верховний Суд висловився щодо обставини настання нещасного випадку в період проходження служби поліцейським, які є пов’язаними з виконанням ним своїх службових обов’язків.

Якщо поліцейський отримав травму у службовий час, перебуваючи на службі, однак не під час безпосереднього виконання повноваження поліції, що передбачені статтею 23 Закону «Про Національну поліцію» №580-VIII, однак у зв’язку із діянням, яке пов’язано з виконанням завдань та повноважень поліції, така обставина не підпадає під дію пункту 8 розділу III Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з поліцейськими, затвердженого наказом МВС №705.

Так, 28 травня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області на рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 19 липня 2023 року та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2023 року у справі №620/7671/23 за позовом особи до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про визнання протиправним та скасування акту, зобов’язання вчинити певні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтуваний тим, що з позивачкою стався нещасний випадок, при цьому вона, як старший інспектор сектору ювенальної превенції, майор поліції, в робочий час знаходилась на робочому місці і у період проходження служби та під час виконання службових обов’язків, в результаті падіння отримала травму ноги.

Позивачка наголосила, що акт №13 (Форма Н-1/НПВ) про розслідування нещасного випадку, який було складено відповідачем, є протиправним, оскільки в акті указано, що нею отримано тілесне ушкодження в період проходження служби, але не під час виконання службових обов’язків, що є порушенням її права на отримання соціальної виплати, яка передбачена статтями 97, 99 Законом України від 02 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію».

Скаржник у касаційній скарзі вказав, що пов’язаність нещасного випадку із виконанням службових обов’язків передбачає, у свою чергу, наявність причинно-наслідкового зв’язку між виконанням поліцейським службових обов’язків та настанням нещасного випадку.

У спірному випадку, як установлено актом розслідування нещасного випадку № 13 Форма Н-1 (НПВ), та не заперечується позивачкою, нещасний випадок стався внаслідок того, що позивачка отримала травму внаслідок падіння в службовий час в приміщенні адміністративної будівлі.

Матеріали справи не містять жодних свідчень того, що у вказаний момент позивачка вживала заходи щодо боротьби зі злочинністю, забезпечення публічного порядку або ж виконувала інші завдання та повноваження поліції, які б обумовили настання нещасного випадку.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили. Суди керувалися тим, що якщо поліцейський отримав травму у службовий час, перебуваючи на службі, однак не під час безпосереднього виконання повноваження поліції, що передбачені статтею 23 Закону № 580-VIII, однак у зв’язку із діянням, яке пов’язано з виконанням завдань та повноважень поліції, то така обставина не підпадає під дію підпункту 1 пункту 8 розділу III Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з поліцейськими, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.10.2020 № 705.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, змінив рішення суду першої інстанції, змінив мотивувальну частину рішення суду першої інстанції, в решті залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ОЦІНКА ВЕРХОВНОГО СУДУ

Якщо поліцейський отримав травму у службовий час, перебуваючи на службі, однак не під час безпосереднього виконання повноваження поліції, що передбачені статтею 23 Закону № 580-VIII, однак у зв’язку із діянням, яке пов’язано з виконанням завдань та повноважень поліції, така обставина не підпадає під дію пункту 8 розділу III Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з поліцейськими, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.10.2020 № 705.

У цій справі судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачка отримала травму в службовий час, в приміщенні ГУНП в Чернігівській області, куди вона мала з’явитися за вказівкою свого керівника для участі у службовій нараді.

Підпунктом 1 пункту 7 Порядку розділу ІІІ № 705 визначено, що виконання потерпілим поліцейським завдань та повноважень поліції, визначених Законом № 580-VIII, є обставиною настання нещасного випадку в період проходження служби під час виконання службових обов’язків. У свою чергу, відповідач не довів, що участь позивачки на службовій нараді, про обов’язкову присутність на якій їй було наголошено її прямим начальником, не є пов’язаною з виконанням нею завдань та повноважень поліцейського.

Автор: Наталя Мамченко

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