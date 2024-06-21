ВККС затвердила Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів

Новий нормативний акт Комісії стосується, зокрема, процедур кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів та ВАКС, які проводить Комісія.

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19 червня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Новий нормативний акт Комісії стосується, зокрема, процедур кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду, які проводить Комісія.

Текст Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів:

Раніше ми писали, що ВККС визначила етапи конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

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