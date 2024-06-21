ВККС утвердила Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов

Новый нормативный акт Комиссии касается, в частности, процедур квалификационной оценки в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов и ВАКС, проводимых Комиссией.

19 июня Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Новый нормативный акт Комиссии касается, в частности, процедур квалификационного оценивания в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда, проводимых Комиссия.

Текст Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов:

Ранее сообщалось, что ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов.

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