ВККС утвердила Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов

19 июня Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Новый нормативный акт Комиссии касается, в частности, процедур квалификационного оценивания в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда, проводимых Комиссия.
Текст Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов:
Ранее сообщалось, что ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов.
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