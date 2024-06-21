Птицы нанду с Сумщины получили новый дом в КиевЗоо

Птицы нанду с Сумщины после реабилитации вернулись в естественный вольер в КиевЗоо.

Источник фото: КГГА

В КиевЗоо торжественно выпустили трех птиц нанду в естественный вольер после трехмесячной реабилитации. Эти птицы были спасены из пострадавших территорий Сумщины и теперь снова могут наслаждаться свободой в безопасной среде зоопарка. Об этом сообщили в КГГА.

Для создания комфортных условий новым жителям в вольере установлено каменистую гряду с водопадом, деревянные бревна, пруд, теневой навес от солнца и навес от непогоды с соломенными матрасами. Теперь посетители зоопарка могут наблюдать за нанду в компании гуанако, расположенных в конце копытного ряда возле вольера капибар.

Центральные билетные кассы зоопарка работают с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 17:00, за исключением понедельника, когда раскрытие с 12:00 до 17:00. Вход в зоопарк доступен до 17:00, а пребывание на территории возможно до 18:30.

КиевЗоо продолжает активную деятельность по спасению и охране животных, обеспечивая им безопасную и комфортную среду для жизни и восстановления популяций в природе.

Источник фото: КГГА

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