Практика судів
  1. В Україні

Птахи нанду з Сумщини отримали новий дім у КиївЗоо

22:36, 21 червня 2024
Птахи нанду з Сумщини після реабілітації повернулись до природного вольєра в КиївЗоо.
Птахи нанду з Сумщини отримали новий дім у КиївЗоо
Джерело фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В КиївЗоо урочисто випустили трьох птахів нанду до природного вольєра після тримісячної реабілітації. Ці птахи були врятовані з постраждалих територій Сумщини і тепер знову можуть насолоджуватися свободою в безпечному середовищі зоопарку. Про це повідомили в КМДА.

Для створення комфортних умов новим мешканцям у вольєрі встановлено кам’янисту гряду з водоспадом, дерев’яні колоди, ставок, тіньовий навіс від сонця та навіс від негоди з солом’яними матрацами. Тепер відвідувачі зоопарку можуть спостерігати за нанду в компанії гуанако, що розташовані наприкінці копитного ряду біля вольєра капібар.

Центральні квиткові каси зоопарку працюють з понеділка до неділі, з 10:00 до 17:00, за винятком понеділка, коли розкриття з 12:00 до 17:00. Вхід в зоопарк доступний до 17:00, а перебування на території можливе до 18:30.

КиївЗоо продовжує активну діяльність з порятунку та охорони тварин, забезпечуючи їм безпечне та комфортне середовище для життя та відновлення популяцій у природі.

Джерело фото: КМДА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада перейменує місто Бровари на місто Броварі – народні депутати внесли проект

Народний депутат Роман Лозинський пропонує перейменувати місто Бровари на місто Броварі.

Велика Палата Верховного Суду: підхід, який сформувався у практиці судів через новосформовані висновки ВП ВС, нівелює значення процедури перегляду заочного рішення

Велика Палата Верховного Суду: новосформований підхід ВП ВС спричинив численні розбіжності у застосуванні норм процесуального права, які з моменту запровадження інституту заочного розгляду справи застосовувалися судами по-іншому, що не сприяло забезпеченню єдності судової практики.

Сума відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні не обов’язково має збігатися з розміром завданої злочином шкоди – Верховний Суд

Заподіяна злочином шкода як обставина, що впливає на його кваліфікацію, та відшкодування збитків як спосіб захисту порушеного цивільного права і компенсаційний механізм відрізняються за правовими наслідками – Верховний Суд

Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України

Кабмін схвалив законопроект, який вирішує проблему, через яку поранені військовослужбовці не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени родин загиблих військовослужбовців – статус члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Кабмін створить електронний Соціальний реєстр, де будуть дані про отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава, можна буде побачити в електронному Соціальному реєстрі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова