Птахи нанду з Сумщини отримали новий дім у КиївЗоо

Птахи нанду з Сумщини після реабілітації повернулись до природного вольєра в КиївЗоо.

Джерело фото: КМДА

В КиївЗоо урочисто випустили трьох птахів нанду до природного вольєра після тримісячної реабілітації. Ці птахи були врятовані з постраждалих територій Сумщини і тепер знову можуть насолоджуватися свободою в безпечному середовищі зоопарку. Про це повідомили в КМДА.

Для створення комфортних умов новим мешканцям у вольєрі встановлено кам’янисту гряду з водоспадом, дерев’яні колоди, ставок, тіньовий навіс від сонця та навіс від негоди з солом’яними матрацами. Тепер відвідувачі зоопарку можуть спостерігати за нанду в компанії гуанако, що розташовані наприкінці копитного ряду біля вольєра капібар.

Центральні квиткові каси зоопарку працюють з понеділка до неділі, з 10:00 до 17:00, за винятком понеділка, коли розкриття з 12:00 до 17:00. Вхід в зоопарк доступний до 17:00, а перебування на території можливе до 18:30.

КиївЗоо продовжує активну діяльність з порятунку та охорони тварин, забезпечуючи їм безпечне та комфортне середовище для життя та відновлення популяцій у природі.

Джерело фото: КМДА

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