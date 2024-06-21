У Миколаєві судять жителя Київщини, який використовував «гуманітарний» автомобіль для власних потреб

Він використовував авто для перевезення комерційних вантажів, з метою отримання прибутку.

У Центральному районному суді Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акту стосовно 57-річного мешканця Київської області, який використовував «гуманітарний» автомобіль для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба суду.

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого обвинувачений, розуміючи, що внаслідок збройної агресії виникла необхідність у перевезенні гуманітарних вантажів, повідомив голові однієї з сільських рад Миколаївського району, Миколаївської області про можливість отримання у якості благодійної допомоги вантажівки «Volvo» з причепом, з метою забезпечення потреб громади, на що отримав згоду останнього.

Згодом, він отримав від сільради довіреність, якою його було уповноважено представляти її інтереси під час купівлі-продажу та постановлення вантажівки на облік. Після отримання автомобілю та його реєстрації, він повідомив сільраду про необхідність використання вантажівки для доставки гуманітарних вантажів на потребу громади, отримавши, таким чином у фактичне розпорядження вказаний автомобіль з причепом.

В подальшому, за версією слідства, він використовував зазначені транспортні засоби для перевезення комерційних вантажів, з метою отримання прибутку, виконуючи рейси з Турції та Болгарії до м.Києва, Київської області та Миколаєва.

У судовому засіданні, фігурант категорично заперечив свою провину, погодився в подальшому надавати покази для доведення своєї невинуватості. Зазначив, що автомобіль, який він передав громаді належав йому, а комерційні вантажні перевезення, він здійснював для часткового покриття витрат на пальне та утримання автівки.

Судом встановлено порядок та обсяг дослідження доказів, зокрема, письмові докази сторони обвинувачення та захисту, допит свідків та обвинуваченого.

Наразі, з метою надання прокурору часу для підготовки доказів, у засіданні оголошено перерву.

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