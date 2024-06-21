В Николаеве судят жителя Киевщины, который использовал «гуманитарный» автомобиль для собственных нужд

Он использовал авто для перевозки коммерческих грузов с целью получения прибыли.

В Центральном районном суде Николаева начато судебное разбирательство обвинительного акта в отношении 57-летнего жителя Киевской области, который использовал «гуманитарный» автомобиль для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому обвиняемый, понимая, что в результате вооруженной агрессии возникла необходимость в перевозке гуманитарных грузов, сообщил главе одного из сельских советов Николаевского района Николаевской области о возможности получения в качестве благотворительной помощи грузовика «Volvo» с прицепом, с целью обеспечение потребностей общины, на что получило согласие последнего.

Впоследствии он получил от сельсовета доверенность, которой он был уполномочен представлять его интересы при купле-продаже и постановке грузовика на учет. После получения автомобиля и его регистрации, он сообщил сельсовету о необходимости использования грузовика для доставки гуманитарных грузов на нужду общины, получив, таким образом, в фактическое распоряжение указанный автомобиль с прицепом.

В дальнейшем, по версии следствия, он использовал указанные транспортные средства для перевозки коммерческих грузов с целью получения прибыли, выполняя рейсы из Турции и Болгарии в Киев, Киевскую область и Николаев.

В судебном заседании фигурант категорически отрицал свою вину, согласился в дальнейшем предоставлять показания для доказательства своей невиновности. Он отметил, что автомобиль, который он передал общине принадлежал ему, а коммерческие грузовые перевозки, он осуществлял для частичного покрытия расходов на горючее и содержание автомобиля.

Судом установлен порядок и объемы исследования доказательств, в частности, письменные доказательства стороны обвинения и защиты, допрос свидетелей и обвиняемого.

В настоящее время, с целью предоставления прокурору времени для подготовки доказательств, в заседании объявлен перерыв.

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