Присвоение почти 450 000 грн на ремонте укрытия: в Киевской области подозревают руководителя компании

Руководитель частной компании указал в документах ложные данные.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему руководителю частной компании, которая не выполнила в полном объеме строительные работы по ремонту укрытия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что в мае прошлого года предприятие коммунального хозяйства Белогородского сельского совета и общество с ограниченной ответственностью заключили договор по текущему ремонту сооружения гражданской защиты.

Так, директор компании, с целью личного обогащения, внес в акт выполненных работ ложные сведения о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ, не соответствующих отчетной документации.

Таким образом, Белогородскому сельскому совету причинен материальный ущерб на сумму почти 450 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом и составления заведомо ложных официальных документов.

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