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Привласнення майже 450 000 грн на ремонті укриття: на Київщині підозрюють керівника компанії

08:30, 22 червня 2024
Керівник приватної компанії вказав в документах неправдиві дані.
Привласнення майже 450 000 грн на ремонті укриття: на Київщині підозрюють керівника компанії
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 36-річному керівнику приватної компанії, яка не виконала в повному обсязі будівельні роботи щодо ремонту укриття. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що у травні минулого року, підприємство комунального господарства Білогородської сільської ради та товариство з обмеженою відповідальністю уклали договір щодо поточного ремонту споруди цивільного захисту.

Так, директор компанії, з метою особистого збагачення, вніс до акту виконаних робіт неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які не відповідали  звітній документації.

Таким чином, Білогородській сільській раді завдано матеріальної шкоди на суму майже 450 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою та складання завідомо неправдивих офіційних документів.

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