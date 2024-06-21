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В Одесі двох підлітків напоїли алкоголем: 14-річна дівчинка потрапила до лікарні

22:18, 21 червня 2024
Одеські поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення відносно трьох осіб, через потурання та недбалість яких, двоє неповнолітніх дітей вжили алкоголь.
В Одесі двох підлітків напоїли алкоголем: 14-річна дівчинка потрапила до лікарні
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У Одесі правоохоронці склали протоколи про адміністративні правопорушення відносно трьох осіб, через кого двоє неповнолітніх дітей вжили алкоголь. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався з 13-річним хлопчиком та 14-річною дівчинкою, які в різний час опинилися у ситуації з вживанням спиртного. Дівчинці стало зле, і їй довелося отримати медичну допомогу, але хлопець уникнув серйозних наслідків.

Підлітків напоїли спиртними напоями в різних компаніях. Дівчині зле, і їй надали медичну допомогу. Хлопець витягся з меншими наслідками.

Щодо 13-річного хлопця, подія сталася вчора під час прогулянки Миколаївською дорогою, коли небайдужі містяни викликали правоохоронців після того, як помітили, що хлопчик з дорослими громадянами, один з яких веде його за шию.

Встановлено, що хлопчик, який раніше вже зустрічався з 38-річним чоловіком під час риболовлі, був запросений відпочити разом з ними та прийняв спиртне, але не потребував медичної допомоги.

Щодо дівчинки, яка стала жертвою сильного алкогольного спʼяніння, її помітили поліцейські вчора ввечері під час патрулювання Міського саду. Поліцейські з'ясували, що дівчинка, прибула з області до бабусі на літні канікули, познайомилася з іншими підлітками, які запропонували їй спиртне, на що вона погодилась.

Медики доставили дівчину до реанімаційного відділення з гострим алкогольним отруєнням. Сьогодні її вже виписали додому.

За вказаними фактами складені протоколи щодо матері хлопчика та бабусі дівчини за ухилення від виконання своїх обовʼязків з виховання неповнолітніх. Також складені протоколи за статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо чоловіка, який вживав спиртне разом із підлітком та тягнув його за шию.

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