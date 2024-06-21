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В Одессе двух подростков напоили алкоголем: 14-летняя девочка попала в больницу

22:18, 21 июня 2024
Одесские полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении трех человек, из-за попустительства и халатности которых, двое несовершеннолетних детей употребили алкоголь.
В Одессе двух подростков напоили алкоголем: 14-летняя девочка попала в больницу
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В Одессе правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях в отношении трех человек, из-за кого двое несовершеннолетних детей употребили алкоголь. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел с 13-летним мальчиком и 14-летней девочкой, которые в разное время оказались в ситуации с употреблением спиртного. Девочке стало плохо, и ей пришлось получить медицинскую помощь, но парень избежал серьезных последствий.

Подростков напоили спиртными напитками в разных компаниях. Девушке стало плохо, и ей оказали медицинскую помощь. Парень вытянулся с меньшими последствиями.

Относительно 13-летнего парня, событие произошло вчера во время прогулки по Николаевской дороге, когда неравнодушные горожане вызвали правоохранителей после того, как заметили, что мальчик со взрослыми гражданами, один из которых ведет его за шею.

Установлено, что мальчик, который ранее уже встречался с 38-летним мужчиной во время рыбалки, был приглашен отдохнуть вместе с ними и принял спиртное, но не нуждался в медицинской помощи.

Что касается девочки, которая стала жертвой сильного алкогольного опьянения, ее заметили полицейские вчера вечером во время патрулирования Городского сада. Полицейские выяснили, что девочка, прибывшая из области к бабушке на летние каникулы, познакомилась с другими подростками, которые предложили ей спиртное, на что она согласилась.

Медики доставили девушку в реанимационное отделение с острым алкогольным отравлением. Сегодня ее уже выписали домой.

По указанным фактам составлены протоколы в отношении матери мальчика и бабушки девушки за уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также составлены протоколы по статье 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении мужчины, который употреблял спиртное вместе с подростком и тянул его за шею.

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