Комітет з нацбезпеки пропонує заборонити працювати у СБУ і ЗСУ включно з Головнокомандувачем особам, які мають іноземне громадянство, або родичів з паспортом рф чи родичів без жодного паспорту

Члени комітету Верховної Ради з нацбезпеки внесли законопроект, яким пропонується заборонити працювати в СБУ, на керівних посадах у ЗСУ, прикордонної служби, Нацгвардії людям, якщо у них є близькі родичі з паспортом рф або якщо їх родичі є особами без громадянства, а також особам з подвійним громадянством.

Джерело фото: 9-channel.com

Заборонити працювати у Службі безпеки України, а також заборонити бути Головнокомандувачем ЗСУ, командувачами видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ, їх заступниками особам, якщо у них є близькі родичі з паспортом рф або ж якщо їх близькі родичі не мають жодного громадянства.

Також заборонити працювати у СБУ та на керівних посадах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби особам, у яких є будь-яке інше громадянство, крім українського.

Відповідний законопроект 12097 7 жовтня внесли члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, включно з головою Комітету, народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Завітневичем, а також депутати з різних комітетів та фракцій: Соломія Бобровська, Олександр Федієнко, Ірина Фріз, Павло Фролов, Сергій Рахманін, Микола Тищенко, Наталія Піпа, Мар’яна Безугла, Роман Лозинський, Олександр Бакумов та інші.

Як пояснюють автори, «наявність громадянства (підданства) іншої країни у вищого військового керівництва становить потенційну загрозу національній безпеці України, зокрема потенційну загрозу для її обороноздатності».

«Через відсутність прямої заборони до проходження іноземцями військової служби на офіцерських посадах, а також через наявність правових неузгодженостей у законодавстві України про громадянство, виникає ризик, пов’язаний з зайняттям вищих військових посад громадянами України, які одночасно мають громадянство іншої країни, що в свою чергу несе загрози для національної безпеки України.

До того ж законодавством не врегульовано питання по зайняттю вищих військових посад особами, близькі родичі яких мають громадянство (підданство) країни агресора або статус особи без громадянства. Зважаючи на вищевикладене, вважається за доцільне внести зміни до законодавства шляхом встановлення заборони перебування на вищих військових посадах осіб, що мають громадянство (підданство) іншої країни, або мають близьких родичів з громадянством країни агресора або статусом особи без громадянства» - зазначають вони в поясненнях.

Цікаво, що такі пропоновані новації входять у певну суперечність із прийнятим в цілому 10 жовтня 2024 року законом, за яким іноземців та осіб без громадянства зможуть приймати до розвідки та на посади офіцерського складу у ЗСУ (законопроект 12023).

Отже, законопроектом 12097, який внесли члени Комітету з нацбезпеки, статтю 19 Закону про СБУ пропонується доповнити ч. 7 такого змісту:

«На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має громадянство (підданство) іноземної держави, або має близьких родичів (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) що мають громадянство іноземної держави, яка визнана відповідно до законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства».

Тобто, якщо є батьки, брати чи сестри чи інші близькі родичі, які не мають жодного громадянства, така особа не може бути прийнята на службу у СБУ. Також на службу у СБУ не можна буде прийняти особу, у якої є громадянство іноземної держави – будь-якої.

Аналогічні зміни пропонується внести до Закону про ЗСУ.

Народні депутати пропонують встановити, що на посади Головнокомандувача ЗСУ, Начальника Генштабу ЗСУ, Командувача об’єднаних сил ЗСУ, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, а також їх заступників забороняється призначення осіб, що мають громадянство (підданство) іноземної держави, а також осіб близькі родичі яких (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство іноземної держави, яка визнана відповідно до законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства.

Тобто, на посади командувачів чи заступників не можна буде призначати осіб, в яких є інше громадянство, а також осіб, у яких є батьки чи інші близькі родичі з громадянством рф або які взагалі не мають громадянства.

Автори законопроекту 12097 також пропонують відповідні зміни до статті 14 Закону «Про Державну прикордонну службу».

Так, на посади Голови Державної прикордонної служби України та його заступників, керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Морської охорони, органів охорони державного кордону, підрозділів спеціального призначення забороняється призначення осіб, що мають громадянство (підданство) іноземної держави, а також осіб близькі родичі яких (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство іноземної держави, яка визнана відповідно до законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства.

Аналогічно у Законі про Нацгвардію пропонується встановити, що на посади командувача Національної гвардії України та його заступників, керівників оперативно-територіальних об’єднань забороняється призначення осіб, що мають громадянство (підданство) іноземної держави, а також осіб близькі родичі яких (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство іноземної держави, яка визнана відповідно до законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства.

МВС додатково визначаються переліки посад, які не можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства, та військових частин, в яких не можуть проходити службу іноземці чи особи без громадянства.

Крім того, пропонується визначити такі ж заборони на призначення керівника органу управління Державною спеціальною службою транспорту та його заступників і голови Державної служби спеціального зв’язку і його заступників.

Кабміну і СБУ законопроектом пропонують доручити протягом 3 місяців привести нормативно-правові акти у відповідність із цим новим законом.

Втім, ініціатори законопроекту при цьому ніяк не визначилися із тим, що робити з особами, які вже мають братів чи сестер без громадянства, з паспортом рф, або самі мають подвійне громадянство.

До прикладу, у травні 2023 року Президент призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Сергій Наумюк проходив конкурс на посаду директора НАБУ у лютому 2023 року, пройшов перевірку Комісією за участі міжнародних експертів, куди входили зокрема Карен А. Грінавей (була агентом та керівником слідчих груп ФБР), Повілас Малакаускас – ексдиректор Служби спецрозслідувань у Литві та ексдиректор Департаменту держбезпеки Литви та Драго Кос – член конкурсної комісії з відбору керівництва САП, голова робочої групи в OECD.

Він пройшов всі етапи, включно з перевіркою його біографічних даних, знань та доброчесності, і дійшов до фіналу. Тоді під час співбесіди на питання, чи має він близьких родичів, які мають громадянство інших держав, Наумюк розповів, що його брат з 2017 року постійно проживає у США, працює в ІТ-компанії. Втім, у 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони, за словами Наумюка, подали заяви до консульства рф у Хьюстоні про відмову від паспортів рф, але російська сторона затягувала цей процес.

В свою чергу, коментуючи наявність певних родинних зв’язків Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (за даними ЗМІ, його брат проживає у рф, але вони давно не спілкуються), Центр протидії дезінформації РНБО раніше зауважував, що «у рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців».

Автор: Наталя Мамченко

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