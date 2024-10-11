Комитет по нацбезопасности предлагает запретить работать в СБУ и ВСУ, включая Главнокомандующего лицам, имеющим иностранное гражданство, или родственников с паспортом рф или родственников без паспорта

Члены комитета Верховной Рады по нацбезопасности внесли законопроект, которым предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, пограничной службы, Нацгвардии людям, если у них есть близкие родственники с паспортом рф или если их родственники являются лицами без гражданства, а также лицам из двойным гражданством.

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Запретить работать в Службе безопасности Украины, а также запретить быть Главнокомандующим ВСУ, командующими видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ, их заместителями, если у них есть близкие родственники с паспортом рф или если их близкие родственники не имеют никакого гражданства.

Также запретить работать в СБУ и руководящих должностях ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы лицам, у которых есть любое другое гражданство, кроме украинского.

Соответствующий законопроект 12097 7 октября внесли члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, включая председателя Комитета, народного депутата от «Слуги народа» Александра Завитневича, а также депутаты из разных комитетов и фракций: Соломия Бобровская, Александр Федиенко, Ирина Фриз, Павел Фролов, Сергей Рахманин, Николай Тищенко, Наталья Пипа, Марьяна Безуглая, Роман Лозинский, Александр Бакумов и другие.

Как объясняют авторы, «наличие гражданства (подданства) другой страны у высшего военного руководства представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины, в том числе потенциальную угрозу ее обороноспособности».

«Из-за отсутствия прямого запрета к прохождению иностранцами военной службы на офицерских должностях, а также из-за наличия правовых несогласований в законодательстве Украины о гражданстве, возникает риск, связанный с занятием высших военных должностей гражданами Украины, одновременно имеющими гражданство другой страны, которая в свою очередь несет угрозы национальной безопасности Украины.

К тому же, законодательством не урегулирован вопрос по занятию высших военных должностей лицами, близкие родственники которых имеют гражданство (подданство) страны агрессора или статус лица без гражданства. Учитывая вышеизложенное, считается целесообразным внести изменения в законодательство путем установления запрета пребывания на высших военных должностях лиц, имеющих гражданство (подданство) другой страны, или имеющих близких родственников с гражданством страны агрессора или статусом лица без гражданства» - отмечают они в пояснениях.

Интересно, что такие предлагаемые новации входят в определенное противоречие с принятым в целом 10 октября 2024 закона, по которому иностранцев и лиц без гражданства смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ (законопроект 12023).

Итак, законопроектом 12097, внесенным членами Комитета по нацбезопасности, статью 19 Закона о СБУ предлагается дополнить ч. 7 следующего содержания:

«На службу в органы Службы безопасности Украины не может быть принято лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, или имеющее близких родственников (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры), имеющих гражданство иностранного государства, признанного в соответствии с законодательством государством-агрессором, или являющихся лицами без гражданства».

То есть, если есть родители, братья или сестры или другие близкие родственники не имеют никакого гражданства, такое лицо не может быть принято на службу в СБУ. Также на службу в СБУ нельзя будет принять лицо, у которого есть гражданство иностранного государства – любого.

Аналогичные изменения предлагается внести в Закон о ВСУ.

Народные депутаты предлагают установить, что на должности Главнокомандующего ВСУ, Начальника Генштаба ВСУ, Командующего объединенными силами ВСУ, командующих видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины, а также их заместителей запрещается назначение лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства, а также лиц, близкие родственники которых (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство иностранного государства, признанного в соответствии с законодательством государством-агрессором, или лицами без гражданства.

То есть, на должности командующих или заместителей нельзя будет назначать лиц, у которых есть другое гражданство, а также лиц, у которых есть родители или другие близкие родственники с гражданством рф или вообще не имеющие гражданства.

Авторы законопроекта 12097 также предлагают соответствующие изменения в статью 14 Закона «О Государственной пограничной службе».

Так, на должности председателя Государственной пограничной службы Украины и его заместителей, руководителей территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, Морской охраны, органов охраны государственной границы, подразделений специального назначения запрещается назначение лиц, имеющих гражданство ( подданство) иностранного государства, а также лиц, близкие родственники которых (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство иностранного государства, признанного в соответствии с законодательством государством-агрессором, или являются лицами без гражданства.

Аналогично в Законе о Нацгвардии предлагается установить, что на должности командующего Национальной гвардии Украины и его заместителей, руководителей оперативно-территориальных объединений запрещается назначение лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства, а также близкие родственники которых (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство иностранного государства, которое признано в соответствии с законодательством государством-агрессором, или является лицом без гражданства.

МВД дополнительно определяются перечни должностей, которые могут быть замещены иностранцами или лицами без гражданства, и воинских частей, где не могут проходить службу иностранцы или лица без гражданства.

Кроме того, предлагается определить такие же запреты на назначение руководителя органа управления Государственной специальной службой транспорта и его заместителей и председателя Государственной службы специальной связи и его заместителей.

Кабмину и СБУ предлагают поручить в течение 3 месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим новым законом.

Впрочем, инициаторы законопроекта при этом никак не определились с тем, что делать с лицами, уже имеющими братьев или сестер без гражданства, с паспортом рф, или сами имеющими двойное гражданство.

Например, в мае 2023 года Президент назначил Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины. Сергей Наумюк проходил конкурс на должность директора НАБУ в феврале 2023 года, прошел проверку Комиссией с участием международных экспертов, куда входили Карен А. Гринавей (была агентом и руководителем следственных групп ФБР), Повилас Малакаускас – эксдиректор Службы спецрасследований в Литве и эксдиректор Литвы и Драго Кос – член конкурсной комиссии по отбору руководства САП, глава рабочей группы в OECD.

Он прошел все этапы, включая проверку его биографических данных, знаний и добродетели, и дошел до финала. Тогда во время собеседования на вопрос, есть ли у него близкие родственники, имеющие гражданство других государств, Наумюк рассказал, что его брат с 2017 года постоянно проживает в США, работает в ИТ-компании. Впрочем, в 2015 году по некоторым бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они, по словам Наумюка, подали заявления в консульство россии в Хьюстоне об отказе от паспортов россии, но российская сторона затягивала этот процесс.

В свою очередь, комментируя наличие определенных родственных связей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского (по данным СМИ, его брат проживает в россии, но они давно не общаются), Центр противодействия дезинформации СНБО ранее замечал, что «в россии пытаются воспользоваться тем, что у многих украинцев, в частности военных, есть родственники в рф. Этим враги пытаются дискредитировать украинцев».

Автор: Наталья Мамченко

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