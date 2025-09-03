Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Члени першого складу Конкурсної комісії з відбору членів ВККС Стівен Маркмен та Тед Зажечни \ Джерело фото - Конкурсна комісія

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Офісі Президента повідомили про необхідність запровадження єдиної методології оцінювання кандидатів на посади в державних органах та в судах під час конкурсних процедур, які відбуваються за участю іноземних експертів – членів відповідних конкурсних комісій.

Як розповів генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик, вже настав час визначити єдину методологію оцінювання, зокрема кандидатів на посади суддів.

«Так склалося, що досі немає універсальної методології оцінювання кандидатів на посади суддів, які претендують у той чи інший суд. На думку наших закордонних партнерів, вимоги до судів різних інстанцій, крім професійного досвіду і компетенції, чомусь мають відрізнятися. Однак на нашу думку, доцільно було б чому затвердити якійсь універсальні вимоги до кандидатів на посади суддів», – зазначив Віктор Дубовик 2 вересня під час роботи X Міжнародного форуму із захисту бізнесу.

Зазначимо, що станом на 2025 рік іноземні експерти беруть участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, членів Вищої ради правосуддя, суддів Конституційного Суду України, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції, дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

В інших сферах іноземні експерти беруть участь у відборі директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК та членів Рахункової палати.

Нагадаємо, що днями в Офісі Президента повідомили, що нові Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд стануть одними з «найпотужніших судів» в Україні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.