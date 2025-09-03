Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

В Офисе Президента сообщили о необходимости введения единой методологии оценивания кандидатов на должности в государственных органах и в судах во время конкурсных процедур, которые проходят с участием иностранных экспертов – членов соответствующих конкурсных комиссий.

Как рассказал генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик, настало время определить единую методологию оценивания, в частности кандидатов на должности судей.

«Так сложилось, что до сих пор нет универсальной методологии оценивания кандидатов на должности судей, претендующих в тот или иной суд. По мнению наших зарубежных партнеров, требования к судам разных инстанций, кроме профессионального опыта и компетенции, почему-то должны отличаться. Однако, по нашему мнению, целесообразно было бы утвердить какие-то универсальные требования к кандидатам на должности судей», – отметил Виктор Дубовик 2 сентября во время работы X Международного форума по защите бизнеса.

Отметим, что по состоянию на 2025 год иностранные эксперты принимают участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, членов Высшего совета правосудия, судей Конституционного Суда Украины, членов Высшей квалификационной комиссии судей, судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции, дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов ВСП.

В других сферах иностранные эксперты принимают участие в отборе директора НАБУ, руководителя САП, председателя НАПК и членов Счетной палаты.

Напомним, что на днях в Офисе Президента сообщили, что новые Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд станут одними из самых «мощных судов» в Украине.

Автор: Вячеслав Хрипун

