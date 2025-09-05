Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

13:13, 5 вересня 2025
Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.
Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора викрила протиправну діяльність одного із суддів Львівщини, який зловживав посадовим становищем заради власного збагачення. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області та Офіс Генпрокурора.

За даними порталу Zaxid.net та видання Lviv.media, йдеться про суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса.

Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили йому про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та декларування недостовірної інформації.

Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2  та ч. 1 ст. 366-2 КК.

За даним слідства підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного ТЦК Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК.

Як вказав ОГП, задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тисяч грн) для вирішення цього питання із службовими особами ТЦК.

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

В свою чергу, як зазначає Управління СБУ у Львівській області, у межах кримінального провадження проведено обшуки за 9 локаціями у Львові – за місцями проживання та реєстрації фігуранта, а також в автомобілі його родини.

Під час слідчих дій вилучено документи на придбання чергових майнових прав на квартири загальною вартістю майже 6 млн грн.

Наразі судді повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч.2 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди з використанням впливу),
  • ч.1 ст.366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо скерування матеріалів до Вищої ради правосуддя для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. 

В Офісі Генпрокурора відзначили, що неправомірні дії судді безпосередньо було викрито прокурорами Львівської обласної прокуратури спільно з ДБР за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

У подальшому дане кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя СБУ Львів хабар ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді