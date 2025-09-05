Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора викрила протиправну діяльність одного із суддів Львівщини, який зловживав посадовим становищем заради власного збагачення. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області та Офіс Генпрокурора.

За даними порталу Zaxid.net та видання Lviv.media, йдеться про суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса.

Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили йому про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та декларування недостовірної інформації.

Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 КК.

За даним слідства підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного ТЦК Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК.

Як вказав ОГП, задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тисяч грн) для вирішення цього питання із службовими особами ТЦК.

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

В свою чергу, як зазначає Управління СБУ у Львівській області, у межах кримінального провадження проведено обшуки за 9 локаціями у Львові – за місцями проживання та реєстрації фігуранта, а також в автомобілі його родини.

Під час слідчих дій вилучено документи на придбання чергових майнових прав на квартири загальною вартістю майже 6 млн грн.

Наразі судді повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди з використанням впливу),

ч.1 ст.366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо скерування матеріалів до Вищої ради правосуддя для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

В Офісі Генпрокурора відзначили, що неправомірні дії судді безпосередньо було викрито прокурорами Львівської обласної прокуратури спільно з ДБР за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

У подальшому дане кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.

