Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора разоблачила противоправную деятельность одного из судей Львовщины, который злоупотреблял должностным положением ради собственного обогащения. Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области и Офис Генпрокурора.
По данным портала Zaxid.net и издания Lviv.media, речь идет о судье Лычаковского райсуда Львова Юрии Билоусе.
Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили ему о подозрении по факту получения неправомерной выгоды и декларирования недостоверной информации.
Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 УК.
По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного ТЦК Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили в этот РТЦК.
Как указал ОГП, задокументировано, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США (более 330 тысяч грн) для решения этого вопроса с должностными лицами ТЦК.
Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его в город Львов.
Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн грн.
В настоящее время проводятся следственные действия с целью выявления и изъятия вещественных доказательств.
В свою очередь, как отмечает Управление СБУ во Львовской области, в рамках уголовного производства проведены обыски по 9 локациям во Львове — по местам жительства и регистрации фигуранта, а также в автомобиле его семьи.
Во время следственных действий изъяты документы на приобретение очередных имущественных прав на квартиры общей стоимостью почти 6 млн грн.
Сейчас судье сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Решается вопрос о направлении материалов в Высший совет правосудия для избрания подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В Офисе Генпрокурора отметили, что неправомерные действия судьи непосредственно были разоблачены прокурорами Львовской областной прокуратуры совместно с ГБР при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области.
В дальнейшем данное уголовное производство будет передано в НАБУ по подследственности.
