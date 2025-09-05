Практика судов
Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

13:13, 5 сентября 2025
Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.
Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора разоблачила противоправную деятельность одного из судей Львовщины, который злоупотреблял должностным положением ради собственного обогащения. Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области и Офис Генпрокурора.

По данным портала Zaxid.net и издания Lviv.media, речь идет о судье Лычаковского райсуда Львова Юрии Билоусе.

Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили ему о подозрении по факту получения неправомерной выгоды и декларирования недостоверной информации.

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 УК.

По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного ТЦК Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили в этот РТЦК.

Как указал ОГП, задокументировано, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США (более 330 тысяч грн) для решения этого вопроса с должностными лицами ТЦК.

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его в город Львов.

Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн грн.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью выявления и изъятия вещественных доказательств.

В свою очередь, как отмечает Управление СБУ во Львовской области, в рамках уголовного производства проведены обыски по 9 локациям во Львове — по местам жительства и регистрации фигуранта, а также в автомобиле его семьи.

Во время следственных действий изъяты документы на приобретение очередных имущественных прав на квартиры общей стоимостью почти 6 млн грн.

Сейчас судье сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.2 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды с использованием влияния),
  • ч.1 ст.366-2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос о направлении материалов в Высший совет правосудия для избрания подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Офисе Генпрокурора отметили, что неправомерные действия судьи непосредственно были разоблачены прокурорами Львовской областной прокуратуры совместно с ГБР при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области.

В дальнейшем данное уголовное производство будет передано в НАБУ по подследственности.

