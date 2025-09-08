Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

08:00, 8 вересня 2025
Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.
Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд розглянув справу за позовом державного реєстратора до Міністерства юстиції та державного підприємства «Національні інформаційні системи» про визнання протиправним та скасування наказу Мін’юсту про анулювання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а також зобов'язання поновити такий доступ.

Державний реєстратор оскаржила наказ Мін'юсту, яким їй було анульовано доступ до ЄДР. Підставою для такого рішення стала проведена нею у червні 2023 року реєстраційна дія щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника двох українських компаній – зі складу власників було виведено громадянина України, щодо якого у жовтні 2022 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкцію у вигляді блокування активів.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 21 травня 2024 року, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 28 серпня 2024 року, частково задовольнив позов. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що державний реєстратор не був зобов'язаний перевіряти кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб у санкційних реєстрах, а також те, що інформація в рішенні РНБО не відповідала даним про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб в ЄДР.

Верховний Суд постановою від 26 травня 2025 року скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалив нове рішення, відмовивши у задоволенні позову.

Суд касаційної інстанції наголосив на тому, що застосування санкції у вигляді блокування активів передбачає обмеження права особи користуватись належним їй майном, що в контексті змісту права власності, визначеного у статті 317 Цивільного кодексу, означає заборону користування та розпорядження майном, зокрема, акціями, частками у статутному капіталі та корпоративними правами.

Зміна кінцевого бенефіціарного власника означає зміну суб'єкта, який здійснює вирішальний вплив на управління та діяльність юридичної особи/активів, і фактично отримує вигоди від них. Такі дії, зокрема відчуження акцій чи часток у статутному капіталі, вчинених за кордоном, якщо такі дії спрямовані на обхід санкцій, є неприпустимими.

Верховний Суд підкреслив, що санкції у вигляді блокування активів, застосовані до особи на підставі Закону «Про санкції», мають екстериторіальну дію, тобто не обмежуються територією України.

Крім того, правочини, які спрямовані на обхід санкцій, є нікчемними відповідно до статті 228 ЦК України, оскільки порушують публічний порядок.

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на припинення (анулювання) доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю та формою реалізації конституційного обов'язку держави захищати суверенітет, територіальну цілісність та економічну безпеку.

Суд касаційної інстанції наголосив на тому, що державний реєстратор не може посилатися на відсутність прямої технічної можливості перевірки застосування санкцій як на обставину, що виключає обов'язок діяти добросовісно та обачно. Відсутність у всіх реєстрах ідентичних даних не звільняє реєстратора від обов'язку здійснити максимальну перевірку наявної інформації, зіставивши її з відомостями, що містилися у поданих документах та офіційних джерелах.

Правові висновки Верховного Суду:

  • застосування санкції у вигляді блокування активів поширюється на будь-яке майно (активи), що перебуває у володінні чи розпорядженні підсанкційної особи, незалежно від того, чи знаходиться майно (активи) в Україні;
  • зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зареєстрованої в Україні чи за кордоном, з підсанкційної особи має ознаки обходу санкції, а правочин, спрямований на обхід санкцій, є нікчемним з підстави порушення публічного порядку України;
  • державний реєстратор має відмовити у проведенні реєстрації змін про кінцевого бенефіциарного власника навіть якщо факт відчуження активів засвідчений документом іноземної держави та зареєстрований там; реєстрація нового кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи за кордоном не означає автоматичного визнання цього факту в Україні;
  • хоча у статті 28 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» станом на момент внесення змін до ЄДР не було прямої підстави для відмови у державній реєстрації через застосування санкцій, державний реєстратор мав керуватися підставою «суперечність документів вимогам Конституції та законів України» (пункт 5 ч. 1 статті 28 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»), проявивши розумну обачність і перевіривши відомості в державних реєстрах та інших офіційних ресурсах.

Постанова Верховного Суду від 26 травня 2025 року у справі №160/1038/24 (адміністративне провадження № К/990/38274/24).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд санкції юридична особа мінюст судова практика РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду