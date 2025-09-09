Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Кабмін ухвалив зміни до порядку проведення призову, дозволивши друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Таким чином, автоматизований друк повісток буде прискорено.

Нагадаємо, що до змін пункт 34 порядку проведення призову передбачав, що друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються:

Міноборони

або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі),

на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Внаслідок прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів.

Також уряд додав, що організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Тобто, автоматизовано.

Нагадаємо, що повістка може формуватися автоматизовано за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У такому разі керівник районного (міського) ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Автор: Наталя Мамченко

