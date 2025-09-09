Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял изменения в порядок проведения призыва, разрешив печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Таким образом, автоматизированная печать повесток будет ускорена.

Напомним, что до изменений пункт 34 порядка проведения призыва предусматривал, что печать повесток, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществляются:

Минобороны

или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и и безопасности государства (в полиграфической отрасли),

на основании соответствующих договоров, заключенных между Минобороны, назначенным оператором почтовой связи и/или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

Вследствие принятых в постановлении 1062 изменений печать повесток, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их средствами почтовой связи смогут осуществлять также и областные и Киевский городской ТЦК на основании соответствующих договоров.

Также правительство добавило, что организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

То есть, автоматизированно.

Напомним, что повестка может формироваться автоматизированно с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В таком случае руководитель районного (городского) ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.