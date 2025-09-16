ДСА продовжує перевірки військового обліку працівників у судах — на черзі суди Рівненської області

У ДСА повідомили, що перевірки вже проведені у судах Києва та Київської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація продовжує перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, а також бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації у судах, органах та установах системи правосуддя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний наказ, який передбачає зміни до плану роботи Державної судової адміністрації України на 2025 рік, 10 вересня підписав в. о. голови ДСА Максим Пампура.

«Організувати протягом вересня-грудня 2025 року перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і воєнний час та обліку, формування справ, зберігання та використання службових документів з відмітками «Літер «М» відповідно до затвердженого, наказом ДСА України від 7.02.2025 № 44, переліку судів», йдеться у документі.

Як повідомили у ДСА, станом на 15 вересня здійснено планові перевірки в судах Закарпатської та Київської областей, міста Києва. На черзі перевірка в судах Рівненської області відповідно до вищевказаного переліку.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.