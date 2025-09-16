ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Государственная судебная администрация продолжает проверку состояния воинского учета призывников и военнообязанных, а также бронирования военнообязанных на период мобилизации в судах, органах и учреждениях системы правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий приказ, который предусматривает изменения в план работы Государственной судебной администрации Украины на 2025 год, 10 сентября подписал и. о. главы ГСА Максим Пампура.

«Организовать в течение сентября-декабря 2025 года проверку состояния воинского учета призывников и военнообязанных, бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время и учета, формирования дел, хранения и использования служебных документов с отметками «Литера «М» в соответствии с утвержденным, приказом ГСА Украины от 7.02.2025 № 44, перечнем судов», – говорится в документе.

Как сообщили в ГСА, по состоянию на 15 сентября осуществлены плановые проверки в судах Закарпатской и Киевской областей, города Киева. На очереди проверка в судах Ровенской области в соответствии с вышеуказанным перечнем.

Автор: Наталя Мамченко

