Кабмін підвищив зарплату працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву

11:22, 25 вересня 2025
Працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву, посадові обов’язки яких безпосередньо пов’язані з керівництвом центрами та їх філіями, проведенням базової підготовки громадян до нацспротиву буде виплачуватися надбавка до 50% посадового окладу.
Уряд підвищив зарплату деяким категоріям працівників центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Кабмін встановив, що:

  • посадові оклади старших інструкторів (з тактико-спеціальної та вогневої підготовки, з догоспітальної підготовки, з психологічної підготовки та з інших видів підготовки), інструкторів (з тактико-спеціальної та вогневої підготовки, з догоспітальної підготовки, з психологічної підготовки та з інших видів підготовки) центрів підготовки громадян до національного спротиву, визначені відповідно до розділу XLVII додатка 2 до постанови Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», підвищуються на 20% за забезпечення опанування громадянами загальновійськових знань та практичних навичок, зокрема поводження із зброєю, засвоєння основ тактичної медицини, збереження психологічної стійкості та виживання в надзвичайних умовах, протимінної безпеки;
  • працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву, посадові обов’язки яких безпосередньо пов’язані з керівництвом центрами та їх філіями, проведенням базової підготовки громадян до національного спротиву, їх навчанням основ поведінки в умовах бойових дій, захисту населення, територій і навколишнього природного середовища, а також реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з наслідками воєнних дій, розробленням програм і методик, за якими здійснюються такі навчання та підготовка, у межах фонду оплати праці виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Конкретний розмір надбавки встановлюється начальником центру залежно від обсягу виконуваних завдань, рівня відповідальності, навантаження.

Начальнику центру конкретний розмір надбавки визначається за рішенням засновника центру.

Уряд доручив начальникам центрів підготовки громадян до національного спротиву забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Також Кабмін вніс до розділу XLVII додатка 2 до постанови уряду №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» відповідні зміни.

Відповідні зміни затверджені постановою від 22 вересня 2025 р. № 1174 «Деякі питання оплати праці працівників центрів підготовки громадян до національного спротиву»

Автор: Наталя Мамченко

Кабмін підвищив зарплату працівникам центрів підготовки громадян до національного спротиву

