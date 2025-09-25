Кабмин повысил зарплату работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению

Работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, должностные обязанности которых непосредственно связаны с руководством центрами и их филиалами, проведением базовой подготовки граждан к нацсопротивлению, будет выплачиваться надбавка до 50% должностного оклада.

Правительство повысило зарплату некоторым категориям работников центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабмин установил, что:

Должностные оклады старших инструкторов (по тактико-специальной и огневой подготовке, по догоспитальной подготовке, по психологической подготовке и по другим видам подготовки), инструкторов (по тактико-специальной и огневой подготовке, по догоспитальной подготовке, по психологической подготовке и по другим видам подготовки) центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, определенные в соответствии с разделом XLVII приложения 2 к постановлению Кабмина от 30 августа 2002 г. № 1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», повышаются на 20% за обеспечение освоения гражданами общевойсковых знаний и практических навыков, в частности обращения с оружием, усвоения основ тактической медицины, сохранения психологической устойчивости и выживания в чрезвычайных условиях, противоминной безопасности;

Конкретный размер надбавки устанавливается начальником центра в зависимости от объема выполняемых задач, уровня ответственности, нагрузки. Начальнику центра конкретный размер надбавки определяется по решению учредителя центра.

Правительство поручило начальникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению обеспечить выполнение этого постановления исключительно в пределах фонда заработной платы, утвержденного в смете.

Также Кабмин внес в раздел XLVII приложения 2 к постановлению правительства №1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» соответствующие изменения. Соответствующие изменения утверждены постановлением от 22 сентября 2025 г. №1174 «Некоторые вопросы оплаты труда работников центров подготовки граждан к национальному сопротивлению».

