Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

11:13, 26 вересня 2025
Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.
Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій
Фото: sso.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні встановив, що на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони, проходження служби яких здійснюється на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, виплачується додаткова винагорода.

Вона виплачується у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавками за стаж служби:

  • 50 відсотків – на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;
  • 100 відсотків – на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій;
  • 200 відсотків – на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, під час інтенсивних обстрілів (здійснення іншою державою або групою держав обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріли.

Передбачено, що додаткова винагорода встановлюється співробітникам Служби судової охорони щомісяця пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

Наразі відповідна постанова уряду ще не оприлюднена.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Служба судової охорони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи

Бюджет може поповнитися штрафами за рахунок тих чоловіків, які не ходили до ТЦК і не реєструвалися у Резерв+.

Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області