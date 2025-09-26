Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.

Фото: sso.court.gov.ua

Кабмін на засіданні встановив, що на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони, проходження служби яких здійснюється на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, виплачується додаткова винагорода.

Вона виплачується у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавками за стаж служби:

50 відсотків – на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;

100 відсотків – на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій;

200 відсотків – на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, під час інтенсивних обстрілів (здійснення іншою державою або групою держав обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріли.

Передбачено, що додаткова винагорода встановлюється співробітникам Служби судової охорони щомісяця пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

Наразі відповідна постанова уряду ще не оприлюднена.

Автор: Наталя Мамченко

