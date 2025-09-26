Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Фото: sso.court.gov.ua

Кабмин на заседании установил, что на период военного положения сотрудникам Службы судебной охраны, прохождение службы которых осуществляется на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Оно выплачивается в процентах к должностному окладу с учетом оклада по специальным званиям и надбавок за стаж службы:

50 процентов – на территориях возможных боевых действий , для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий;

– на территориях , для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий; 100 процентов – на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий;

– на территориях и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий; 200 процентов – на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий, во время интенсивных обстрелов (осуществление другим государством или группой государств обстрелов любыми видами оружия (вооружения) один или более раз в течение суток по территории соответствующего населенного пункта), в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили такие обстрелы.

Предусмотрено, что дополнительное вознаграждение устанавливается сотрудникам Службы судебной охраны ежемесячно пропорционально времени несения службы в расчете на месяц (без учета времени нахождения в отпуске и на лечении).

На данный момент соответствующее постановление правительства еще не обнародовано.

Автор: Наталя Мамченко

