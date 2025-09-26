Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сотні федеральних службовців, яких планували звільнити в результаті кампанії DOGE Ілона Маска зі скорочення витрат, отримали запрошення повернутися на роботу.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою агентством Associated Press, Управління загальних служб надало працівникам термін до кінця тижня, щоб погодитися або відхилити відновлення на посаді.

Ті, хто погодився, мають вийти на роботу 6 жовтня після 7-місячної оплачуваної відпустки.

Як зазначається, запит на повернення до роботи відображає зусилля адміністрації Дональда Трампа з відновлення співробітників у кількох агентствах, які зазнали «чистки» з боку DOGE.

Минулого місяця Податкова служба США (IRS) заявила, що дозволить деяким співробітникам, які подали заяву про звільнення, залишитися на роботі. Міністерство праці також повернуло на роботу частину працівників, які скористалися компенсаціями, а Служба національних парків раніше відновила низку звільнених співробітників.

Вирішальну роль у роботі таких агентств відіграє GSA, що управляє багатьма урядовими будівлями. Починаючи з березня, тисячі співробітників GSA залишили агентство в рамках програм, які заохочували їх до звільнення або дострокового виходу на пенсію. Сотні інших — тих, хто потрапляв під повідомлення, були звільнені в межах політики скорочення чисельності федеральних службовців. Хоча ці працівники не виходили на роботу, деякі продовжували отримувати зарплату.

Представники GSA не відповіли на детальні питання щодо повідомлення про повернення до роботи, опублікованого агентством. Вони також відмовилися обговорювати чисельність персоналу агентства, кадрові рішення чи потенційні перевитрати, спричинені скасуванням планів розірвання договорів оренди.

«Керівництво GSA переглянуло дії співробітників і вносить корективи в інтересах агентств-клієнтів, яким ми служимо, та американських платників податків», — повідомив представник агентства в електронному листі.

Нагадаємо, що метою DOGE було скорочення шахрайства, марнотратства та зловживань у федеральному уряді.

Президент США Дональд Трамп одразу після своєї інавгурації, 20 січня, підписав указ про створення та впровадження Департаменту ефективності державного управління (DOGE). DOGE фактично очолив Ілон Маск.

DOGE мало стати «швейцарським ножем» своєї масштабної кампанії знищення федеральної бюрократії.

Однак у травні 2025 року Маск після конфлікту з Трампом через закон про бюджетні витрати залишив свою посаду, і після цього про DOGE майже нічого не було чути.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.